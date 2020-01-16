Büyükşehir'den 'Şehir Politikaları Analizi' bölge çalıştayı

16.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:33

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 2023 vizyonunu ve gelecek stratejilerini belirlemek amacıyla 3 gün süren Şehir Politikaları Analizi Bölge Çalıştayı düzenledi.



Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen 31 ilçeden belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu çalıştaya son gün katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı her zaman ortak akılla yönetmeye gayret ettiklerini belirterek, "Konya'mızın geleceği adına önemli bir başlangıç yapıyoruz. Şehir hepimizin. Benim de bu şehre ait bir fikrim var diyen herkesin fikrini önemsiyoruz, hep birlikte Konya'yı geleceğe taşımaya gayret ediyoruz" dedi.



Şehri ortak akılla yönetmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Altay, Konya'nın 31 ilçesinden geniş katılımla şehrin meselelerinin konuşulduğunu dile getirdi. Ekonomiden istihdama altyapıdan iletişime kadar birçok konuda toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Altay, "180'in üzerinde katılımcıyla Konya'nın meselelerini, çözüm önerilerini ve gelecek stratejilerini belirlemeye çalışıyoruz. Konya için çok faydalı bir çalışma oldu. Konya'mızın geleceği adına önemli bir başlangıç yapıyoruz. Şehri birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Şehir hepimizin. Benim de bu şehre ait bir fikrim var diyen herkesin fikrini önemsiyoruz. İster resmi ister bireysel olsun ortaya sunulan fikirleri mutlaka değerlendirerek Konya'yı geleceğe taşımaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Her gün farklı ilçelerden katılımlarla 3 gün süren toplantılarda altyapı ve mobilizasyon, şehir ekonomisi ve istihdam, çevre ve şehircilik, sosyal ve kültürel gelişim, şehir yönetimi ve vatandaşlarla iletişim konularında fikir alışverişinde bulunulurken, uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA