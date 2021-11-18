Büyükşehir'den Sarıgöl ve Alaşehir'e ziyaret

MANİSA (Bültenler) - İl genelinde vatandaşların huzuru ve mutluluğu için tüm birimleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesinin görev başında olduğunu belirten Başkal, bu hizmetleri verirken, herhangi bir olumsuzluk ya da eksikliğe mahal vermemek adına sık sık ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi heyetinin ilk durağı, Sarıgöl oldu. Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ile birlikte Sarıgöl İtfaiye Amirliği, Sarıgöl Mezbahane Tesisleri ve Sarıgöl Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden ve sorumlular ile görevli personellerle bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, tesislerde çalışmalar ve varsa eksikler hakkında ilgililerden bilgi aldı. Başkal, personele iş güvenliği ve sağlığına riayet edilmesi noktasında hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

Sarıgöl'deki Büyükşehir Birimleri İncelendi

Sarıgöl ilçe ziyaretinin ardından Alaşehir ilçesine geçildi. Alaşehir temaslarında ilk durak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürlüğü oldu. Burada Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Başkal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personele Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileten Başkal, 17 ilçede büyük bir aile olarak Manisa'ya hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İl genelinde vatandaşların huzuru ve mutluluğu için tüm birimleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesinin görev başında olduğunu belirten Başkal, bu hizmetleri verirken, herhangi bir olumsuzluk ya da eksikliğe mahal vermemek adına sık sık ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkal, ilçe ziyaretlerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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