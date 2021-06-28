Büyükşehir'den Sarıçam Mahallesi'ne çifte ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından oluşan heyet, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından oluşan heyet, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'ni ziyaret ederek, 6 Haziran tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinde göreve gelen Sarıçam Mahallesi Muhtarı Saim Yıldız'ı tebrik etti. Büyükşehir heyeti, ziyaretin ardından ilçede hizmet veren Gıda Bankası'nın yeni yeri için de incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı şube müdürü ve yetkilileriyle birlikte Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Büyükşehir heyeti, ilk olarak 6 Haziran tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinde göreve gelen Sarıçam Mahallesi Muhtarı Saim Yıldız'a tebrik ziyaretinde bulundu. Yıldız'a görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediyesi heyeti, muhtara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, hediye takdiminde bulundu. Ziyaretleri nedeniyle Büyükşehir heyetine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Saim Yıldız da, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Gıda Bankası İçin Yeni Yer Arayışı

Ziyaretin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, ilçede Gıda Bankası için alternatif yer arayışı noktasında da incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşan Gıda Bankası'nın Saruhanlı'da da yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaştığı belirtildi. Büyükşehir heyetinin Saruhanlı temasları, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik'e yapılan nezaket ziyaretiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler