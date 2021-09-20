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Büyükşehir'den Şanlıurfa'da Üretim ve İstihdama Dev Destek

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Büyükşehir'den Şanlıurfa'da Üretim ve İstihdama Dev Destek

Büyükşehir'in Yapımını Sürdürdüğü 6 Adet Fabrika 4500 Kişiye İstihdam Sağlayacak20, 4 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hayata geçirilen Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de 6 adet...

Büyükşehir'in Yapımını Sürdürdüğü 6 Adet Fabrika 4500 Kişiye İstihdam Sağlayacak

20, 4 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) hayata geçirilen Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de 6 adet fabrika kurarak Şanlıurfa'nın üretim ve istihdamına doğrudan katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'da ayakkabı sektörünün geliştirilmesi adına atılan adımlar ve hayata geçirilen projeler meyvelerini vermeye başladı. Şanlıurfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile ayakkabı üretim merkezi oluyor.

2017'de başlatılan Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi'nin ilk ayağı, 2019'da tamamlandı. İnşa edilen 13 fabrika Şanlıurfalı gençlere ekmek kapısı olurken artan talepler nedeniyle 6 yeni fabrikanın yapılacağı projenin ikinci ayağına geçildi.

İlk etap projelerinin faaliyete girmesinin ardından İkinci etabın hayata geçebilmesi adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gayretleriyle 2020 yılı cazibe merkezlerini destekleme programına bir proje sunuldu. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.

Şanlıurfa'da en önemli sorunlardan birinin işsizlik olduğu düşünüldüğünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kuracağı 6 adet fabrika sayesinde 3 vardiya halinde 4 bin 500 kişinin ayakkabı sektöründe istihdam edilmesi hedeflenirken proje ile yıllık 30 milyon çift ayakkabı üretimi ve yüzde 40 kadın istihdamı hedefleniyor.

Fabrika yapım çalışmalarının hummalı bir şekilde sürdüğü Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa'nın üretim ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlanacak. Yapılacak fabrikalarda 3 vardiya halinde 4500 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak.

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Haber: Büyükşehir'den Şanlıurfa'da Üretim ve İstihdama Dev Destek - Haberler
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