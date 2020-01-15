Büyükşehir'den Salsa Şampiyonası

15.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:29

Dans Sporları Federasyonu 2019-2020 Salsa Ligi Kulüplerarası Sportif Salsa Şampiyonası, 18-19 Ocak tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit'te düzenlenecek.



Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüpler Arası Salsa Şampiyonası İkinci Etabı Antalya'da yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyona 18-19 Ocak tarihlerinde 10.00 ve 18.00 saatleri arasında Cam Piramit'te gerçekleşecek.



750 dans sporcusu katılacak



Yılın ilk ulusal dans yarışmasına Türkiye'nin her yerinden ve her yaş grubundan yaklaşık 750 dans sporcusu katılacak. Latin dansının kalbi Antalya'da atacak. Cam Piramit'te yaşanacak Salsa şölenini Antalyalılar ücretsiz izleyebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA