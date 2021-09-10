Büyükşehir'den 'Saklı Cennet Halfeti'de Kapsamlı Temizlik
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Büyükşehir'den 'Saklı Cennet Halfeti'de Kapsamlı Temizlik

Büyükşehir'den 'Saklı Cennet Halfeti'de Kapsamlı Temizlik
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan 'Saklı Cennet Halfeti'de kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan 'Saklı Cennet Halfeti'de kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karagülü, sular altında kalan tarihi ve turistik alanlarıyla turizm potansiyeli her geçen gün artan Halfeti ilçesinde su yüzeyinde biriken atıkların toplanması için adeta seferberlik başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, teknelerle su yüzeyinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik çalışmaları hafta boyunca devam edecek

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince rutin olarak yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında baraj gölü üzeri, yüzer duba restoranlar ve tekne turlarının yapıldığı marina çevresi titizlikle temizleniyor.

Halfeti ilçesinde hizmet veren turizmciler de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek gerek marinada yapılan iyileştirmeler gerekse yürütülen temizlik çalışmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğünce hafta başından bu yana yürütülen temizlik çalışmalarında yüzlerce poşet çöp toplandı.

Kaynak: Habermetre

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