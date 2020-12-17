Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Aydın Büyükşehir Belediyesi, büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının ulaşımını ücretsiz gerçekleştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sosyal medya hesabından 22 Mart'ta "Toplum sağlığı ve insan hayatı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımız yarından itibaren sarı civcivlerimizden ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir. Bu zorlu süreçte gösterdikleri üstün gayretten dolayı her birine yürekten teşekkür ediyorum" ifadesiyle duyurduğu ücretsiz taşıma o günden bugüne aralıksız sürdürülüyor.

Sadece doktor ve hemşirelere değil sağlık kuruluşlarında tüm personele ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını söyleyen Başkan Çerçioğlu, aynı uygulamanın eczane çalışanları için de devam ettiğinin altını çizdi.

Başkan Çerçioğlu, "Pandemi süresince tüm sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağız"

Özellikle pandemi sürecinde çok yoğun çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, "Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını, hayatını emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Sağlık çalışanlarımız için pandeminin henüz başında ücretsiz hale getirdiğimiz Sarı Civcivler pandemi süresince ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı