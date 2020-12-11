Büyükşehir'den sağanak yağmur önlemleri
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Büyükşehir'den sağanak yağmur önlemleri

11.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:37
Büyükşehir'den sağanak yağmur önlemleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Vatandaşın mağdur olmaması için hazırlıklarını yapan Büyükşehir Belediyesinin, nöbetçi ekipler oluşturarak olumsuzluklara karşı önlemlerini aldığı bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün, Antalya'da 12 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayıp 13 Aralık Pazar gecesine kadar sürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunması üzerine Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Kriz masası oluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere, ASAT, Fen İşleri, Ulaşım, Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Sosyal Hizmetler gibi önemli birimlerde ekipler oluşturarak, iş makineleri, kamyon, arozöz, sepetli araçlarla olası olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personelle önlemlerini aldı. ASAT'ta olası kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına karşı kanal açma araçları, iş makineleri ile acil müdahale ekipleri oluşturdu. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da kuvvetli rüzgar ile ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale etmek için karşı sepetli araç, kamyon ve iş makineleriyle donanan ekipleri ile hazır bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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