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Büyükşehir'den Roman Toplu Sünnet ve Nikâh Şöleni

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Büyükşehir'den Roman Toplu Sünnet ve Nikâh Şöleni

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda Roman Toplu Sünnet ve Nikah Şöleni düzenleyecek.

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda Roman Toplu Sünnet ve Nikah Şöleni düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar için 2 Ekim Cumartesi günü eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. 3 Ekim Pazar günü ise Kocaeli Roman Toplu Nikah Şöleni yapılacak. Şölen kapsamında 50 çift, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın kıyacağı toplu nikah ile dünya evine girecek. Aynı günün akşamında çiftler için çifte konser düzenlenecek. Sevilen sanatçılar Tarık Mengüç ve Niran Ünsal en güzel şarkılarını Roman çiftler için seslendirecek.

CUMARTESİ TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ

Kocaeli Roman Toplu Sünnet Şöleni, 2 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Şölen kapsamında sünnet ettirilen 350 çocuk için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar, şölen kapsamında, ilk olarak yemek yiyecek ardından Lunapark'taki oyun gruplarında gönüllerince eğlenecek. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile bulaşacak olan çocuklara, çeşitli hediyeler verilecek. Saatler 17. 00'yi gösterdiğinde ise Güneş Sahnesi'nde Kral Şakir Müzikali başlayacak.

PAZAR GÜNÜ DÜĞÜNÜMÜZ VAR

3 Ekim Pazar günü ise 50 çift için Kocaeli Roman Toplu Nikah Şöleni düzenlenecek. Gelin ve damatlar, nikah töreni öncesinde klasik araçlara binerek, zabıta eşliğinde şehir turu yapacak. Belediye önünden hareket edecek olan konvoy, Carrefour Köprüsü-M. Ali Paşa-Zincirlikuyu Cad. -Üçyol- Kocaeli Devlet Hastanesi-Cumhuriyet Parkı-Acısu-Merkez Bankası-Orduevi-Acıbadem Hastanesi önünü takip ederek, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'ne ulaşacak. Burada yenecek yemeğin ardından çiftler, toplu nikahın kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi önüne gelecek. Çiftlerin toplu nikahını, 16. 30'da düzenlenecek törenle Başkan Büyükakın kıyacak.

ÇİFTLERE ÇİFTE KONSER

Öte yandan Kocaeli Roman Toplu Nikah Şöleni kapsamında dünya evine girecek çiftler için Büyükşehir Belediyesi çifte konser düzenleyecek. Pazar akşamı 19. 00'da ilk olarak Tarık Mengüç Uçurtma Tepesi önünde kurulacak sahnede, dansları ve şarkılarıyla performansını sergileyecek. Tarık Mengüç'ün ardından ünlü sanatçı Niran Ünsal 20. 30'da sahne alarak, en güzel şarkılarını çiftler için seslendirecek.

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