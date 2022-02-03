Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde 17 ilçede 23 farklı noktada binlerce Aydınlıya helva ikramında bulundu.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde 17 ilçede 23 farklı noktada binlerce Aydınlıya helva ikramında bulundu.

Vatandaşların Regaip Kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle; Regaip Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu özel günü vatandaşlarla birlikte geleneklere göre kutlamasından memnuniyet duyan vatandaşlar, helva ikramı yapılması nedeniyle Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde helva ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Regaib Kandili, Aydın, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title