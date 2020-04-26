Büyükşehir'den Ramazan'da iyilik seferberliği
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Ankara, Güncel, Haber

Büyükşehir'den Ramazan'da iyilik seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasıyla başlattığı iyilik seferberliği Ramazan ayında da devam ediyor.

26.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:27
Büyükşehir'den Ramazan'da iyilik seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasıyla başlattığı iyilik seferberliği Ramazan ayında da devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığı bu yıl "Bir iftar da benden" adlı yeni bir kampanyasında alınan iftar paketi sayısı 400 bine yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, kağıt toplayıcılarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtacak. BELPA A.Ş. mutfağında hazırlanan ve vakumlu yemek paketleme cihazında el değmeden hijyenik koşullarda ambalajlanan yemekler hem iftarda hem de sahurda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Günlük olarak hazırlanan sıcak yemeklerin Başkent'in dört bir tarafına özenle götürüldüğünü söyleyen BELPA Mutfağı Üretim Müdürü Müge Keçeli, "Günlük 25 bin kişi kapasiteli mutfağımızda üretim aşamasından başlayarak depolama, sevkiyat ve sunuma kadar her noktada hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırlıyoruz. Gıda hazırlama kriterlerine uyarak üretim yapıp, son teknoloji makinelerle üretilmiş ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Toplam mutfakta 50, dağıtımda ise 100 personel görev yapıyor. Her gün 4 çeşit yemek üretiyoruz. Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi

vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca toplam 150 personelimizle ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi BELPA A.Ş.'ye ait www.iftarver.com adresi üzerinden kredi ya da banka kartıyla 15 TL ödenerek iftar paketi satın alınabileceğini duyuran Başkan Yavaş, "Büyük aileme, tüm hayırseverlere ve gün boyu iftarver.com'u gündemde tutarak desteklerini esirgemeyen Ekşi Sözlük yazarlarına sonsuz teşekkürler" dedi.

İnternet adresi üzerinden yapılan açıklamada ise bazı kötü niyetli kişilerin siteye saldırdığı ancak sistem teknik altyapısının dört kat daha güçlendirildiğine dikkat çekildi.

Bundan sonra teslim edilen her iftar paketinin üzerinde "bu iftar paketi menüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir" ibaresi yer alacak. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan her iftar ve sahur yemeklerinin teslim edildiği bilgisi de hayırsever vatandaşlara faturasıyla birlikte iletilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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