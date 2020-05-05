Büyükşehir'den Ramazan ayı boyunca yiyecek yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'den Ramazan ayı boyunca yiyecek yardımı

Büyükşehir'den Ramazan ayı boyunca yiyecek yardımı
05.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:29

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, korona virüsle mücadele kentin her noktasında yoğun bir şekilde sürdürülürken, Ramazan ayına girilmesiyle başta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere toplamda bin 500 aileye Gaziantep Valiliği koordinasyonunda sıcak...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, korona virüsle mücadele kentin her noktasında yoğun bir şekilde sürdürülürken, Ramazan ayına girilmesiyle başta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere toplamda bin 500 aileye Gaziantep Valiliği koordinasyonunda sıcak yemek dağıtımı düzenli aralıklarla devam ediliyor.

Kısa süre içerisinde küresel bir salgın haline dönüşerek pandemi olarak adlandırılan korona virüse karşı tedbirlere ulusal ve uluslararası arenada yoğunluk verilirken, şehir merkezli çalışmalarıyla yerel yönetimler faaliyetlerini her geçen gün çeşitlendirmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Başkanlığı'nca yayımlanan genelgeler çerçevesinden hareketle Büyükşehir Belediyesi, kentte gönül seferberliği başlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Korona virüs ile mücadelede Ramazan ayı tedbirleri" başlığı altında salgın nedeniyle iftar çadırlarının ülkenin hiçbir noktasında yer almayacağını belirtmesinin ardından Büyükşehir, kentin birçok noktasında hane hane dolaşarak Gaziantep Valiliği koordinasyonunda tespit edilen bin 500 aileye iftarlık sıcak yemek dağıtımına devam etti. Ayrıca 65 bin gıda paketi yardımı da ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca ulaştıracak.

Büyükşehir Belediyesi'nin yemek dağıtımından faydalanan İbrahim Ergin, yapılan çalışmanın önemli olduğunu dile getirerek, Ramazan boyunca sürecek bu çalışmadan memnun olduğunu söyledi.

65 yaş üstü Hilmi Özkaya ise yemek dağıtımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu ancak zor bir süreci de beraberinde getirdiğini aktardı.

11 Mart tarihinde tespit edilen ilk korona virüsün sonrasında teyakkuz haline geçen Büyükşehir Belediyesi, enfeksiyon riskinin tamamen ortadan kalkması için şehirdeki yoğun mesaisine ara vermeyerek yardıma ihtiyacı olan Gazi şehirli vatandaşlara da sosyal yardımlarıyla destek olmaya devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
CHP'li İnce'ye çağrıda bulundu: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
CHP'li İnce'ye çağrıda bulundu: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Haziran Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den Ramazan ayı boyunca yiyecek yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 11:46:13. #1.14#
title