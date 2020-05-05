Büyükşehir'den Ramazan ayı boyunca yiyecek yardımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, korona virüsle mücadele kentin her noktasında yoğun bir şekilde sürdürülürken, Ramazan ayına girilmesiyle başta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere toplamda bin 500 aileye Gaziantep Valiliği koordinasyonunda sıcak...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, korona virüsle mücadele kentin her noktasında yoğun bir şekilde sürdürülürken, Ramazan ayına girilmesiyle başta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere toplamda bin 500 aileye Gaziantep Valiliği koordinasyonunda sıcak yemek dağıtımı düzenli aralıklarla devam ediliyor.

Kısa süre içerisinde küresel bir salgın haline dönüşerek pandemi olarak adlandırılan korona virüse karşı tedbirlere ulusal ve uluslararası arenada yoğunluk verilirken, şehir merkezli çalışmalarıyla yerel yönetimler faaliyetlerini her geçen gün çeşitlendirmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Başkanlığı'nca yayımlanan genelgeler çerçevesinden hareketle Büyükşehir Belediyesi, kentte gönül seferberliği başlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Korona virüs ile mücadelede Ramazan ayı tedbirleri" başlığı altında salgın nedeniyle iftar çadırlarının ülkenin hiçbir noktasında yer almayacağını belirtmesinin ardından Büyükşehir, kentin birçok noktasında hane hane dolaşarak Gaziantep Valiliği koordinasyonunda tespit edilen bin 500 aileye iftarlık sıcak yemek dağıtımına devam etti. Ayrıca 65 bin gıda paketi yardımı da ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca ulaştıracak.

Büyükşehir Belediyesi'nin yemek dağıtımından faydalanan İbrahim Ergin, yapılan çalışmanın önemli olduğunu dile getirerek, Ramazan boyunca sürecek bu çalışmadan memnun olduğunu söyledi.

65 yaş üstü Hilmi Özkaya ise yemek dağıtımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu ancak zor bir süreci de beraberinde getirdiğini aktardı.

11 Mart tarihinde tespit edilen ilk korona virüsün sonrasında teyakkuz haline geçen Büyükşehir Belediyesi, enfeksiyon riskinin tamamen ortadan kalkması için şehirdeki yoğun mesaisine ara vermeyerek yardıma ihtiyacı olan Gazi şehirli vatandaşlara da sosyal yardımlarıyla destek olmaya devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA