Büyükşehir'den Piyasaya Cansuyu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi iş yaptığı 340 firmaya 110 Milyon TL ödeme yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi piyasaya 110 Milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi aldığı karar ile, iş yaptığı tüccar, esnaf, firmaların muhasebeleşmiş mevcut alacakları bayram öncesi ödendi. Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı olumlu ve kararlı para politikası neticesinde, önemli ve anlamlı bir uygulama hayata geçirildi. Böylece kent ekonomisine bayram öncesi önemli katkı sağlanmış oldu. - KOCAELİ