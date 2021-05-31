Büyükşehir'den Pınarbaşı'na asfalt atağı
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Büyükşehir'den Pınarbaşı'na asfalt atağı

Büyükşehir'den Pınarbaşı'na asfalt atağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezi ve ilçelerde yürüttüğü asfalt çalışmaları kapsamında, Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 6 bin ton asfalt kullanılarak ilçe merkezi ile cadde ve sokakları daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezi ve ilçelerde yürüttüğü asfalt çalışmaları kapsamında, Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 6 bin ton asfalt kullanılarak ilçe merkezi ile cadde ve sokakları daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu yol yapım ve asfaltlama çalışmaları çok sayıda noktada devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, ilçelerin tamamına yönelik verdiği talimat kapsamında yürütülen çalışmalar Pınarbaşı ilçesinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Pınarbaşı ilçesinde iki gün süren çalışmalar sonucu 3 bin 800 ton asfalt döküldü. Çalışma bitiminde ise dökülecek toplam asfalt miktarı yaklaşık 6 bin tonu bulacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesinde, Türklük Anıtı başta olmak üzere Zambak Sokak, Çavuşlar Sokak, Esen Sokak, Çiğdem Sokak, Göz Yolu, Sanayi Sokak, Ziraat Bankası arka yol, Öğretmen Evi ön yol, Çamlıca Sokak ve Ocak Dağ yolu gibi birçok yere asfalt döküldü. - KAYSERİ

Büyükşehir'den Pınarbaşı'na asfalt atağı
Büyükşehir'den Pınarbaşı'na asfalt atağı
Büyükşehir'den Pınarbaşı'na asfalt atağı
Büyükşehir'den Pınarbaşı'na asfalt atağı
Büyükşehir'den Pınarbaşı'na asfalt atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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