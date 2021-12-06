BÜYÜKŞEHİR'DEN PENTATLON SPORUNA DESTEK

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği yaparak Global Laser Run Şehir Turu Yarışlarının ikincisine ev sahipliği yaptı.

Başkent'te sporun ve sporcunun yanında yer almayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşına destek vermeye de devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ile iş birliği içinde Global Laser Run Şehir Turu Yarışlarının ikincisini düzenledi.

TÜRKİYE GENELİNDEN KATILIM

Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin farklı illerinden 29 kulüp ve yaklaşık 170 sporcunun katıldığı yarışlara, farklı yaş gruplarından kadın-erkek kategorilerinde yoğun katılım oldu.

Turnuvada her spor kulübünün U-9, U-11, U-13, U-15, U-17, U-19 takımları yarışırken, yarışlarda ilk 3'e girenlere ödül ve madalya verildi.

"FEDERASYONLARLA İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Yarışlara katılan ve başarı gösteren tüm sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç sporun her türlüsünü Başkent'te teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Ankara'da Global Laser Run Şehir Turlarının ikincisine ev sahipliği yapıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak federasyonlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Pentatlon Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Feyyaz Veli Dedeoğlu ise, "U-9'dan masterlara kadar branşımız bulunmakta. Koşu ve atış etaplarından oluşan yarışımızda ilk 3'e giren yarışmacılarımıza madalya veriyoruz. Sporcularımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Heyecanlı ve çekişmeli geçen pentatlon yarışına katılan yarışmacılar ve aileleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

-Bilge Yiğit (Veli): "Modern Pentatlon sporculuğu yapan oğlumu bugün yarışlara getirdim. Bu sporu geliştirmek için bu yarışmayı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Aylin Yılmaz (Yarışmacı): "Ankara'dan katılıyorum. Yarışlar çok eğlenceli geçiyor. Bu sporda Avrupa Şampiyonluğu kazandım. Bu sporu yapmak isteyen herkese bu sporu tavsiye ediyorum. "

-Dora Nusretoğlu (Modern Pentatlon Milli Takım Sporcusu): "Pentatlon Milli Takım sporcusuyum. Yaklaşık 5 yıldır bu sporu yapıyorum. Bugün burada gerçekten bir spor etkinliği düzenleniyor genç sporcu kardeşlerimizi görmek bizleri çok mutlu ediyor. "

-Selen Gülel (Modern Pentatlon Milli Takım Sporcusu): "Ankara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde okuyorum. Bugün burada düzenlenen etkinlik sayesinde Modern Pentatlonu daha çok insan tanımış oldu. "

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