Büyükşehir'den Park Yeri Arama Telaşına Son Verecek Uygulama: "Park et-Vale"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. araç sürücülerinin hayatını kolaylaştıracak örnek bir projeye imza atarak, Kaleönü otopark alanında 'park et-vale uygulaması' hizmeti başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. araç sürücülerinin hayatını kolaylaştıracak örnek bir projeye imza atarak, Kaleönü otopark alanında 'park et-vale uygulaması' hizmeti başlattı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına en iyi hizmeti vermek için projelerini bir bir hayata geçirirken, ulaşım ve trafik alanında projelerini çeşitlendiriyor. Bu kapsamda şehrin en işlek caddelerinde aracını park eden vatandaşlara vale hizmeti başlatılarak, bu alanda hayatın kolaylaştırılmasına katkı sağlanıyor.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN "VALE" HİZMETİ

Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını ise yaşatmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A. Ş. bu anlamda güzel bir örneğe daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayseri'deki en yoğun otopark alanı olan Kaleönü'nde başlayan ve diğer otopark alanlarında da yapılması planlanan uygulama ile aracını park etmek ve işlerini halletmek isteyen vatandaşların gerek zamandan tasarruf etmesine, gerekse otopark arama telaşından kurtaran vale hizmeti, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından verilmeye başlandı.

ÇEVRECİ VE EKONOMİK UYGULAMAYA VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan 'park et-vale uygulaması' ile aracını park etmek isteyen vatandaşların boş yer aramak için dolaşmasının önüne geçiliyor. Bu sayede vale uygulaması, araçların fazladan yakıt yakması ve israfın önlenmesi, fazladan egzoz gazı salınmasının da önüne geçilmesi açısından çevreci bir uygulama olarak hizmet veriyor.

HİJYEN KURALLARI ÇERÇEVESİNDE HASSASİYETLE HİZMET

Büyükşehir Belediyesi otopark görevlileri tarafından park edilecek araç, koronavirüs pandemi süreci kapsamında koltuk poşeti, eldiven, maske ile kontrol edilerek sürücüden Kaleönü Vale Noktası'ndan teslim alınırken, hassasiyetle Bedesten Katlı Otoparkı'na park işlemi gerçekleştiriliyor. Araç, plaka ve sürücü iletişim bilgileri ile sisteme kayıt gerçekleştirilerek, verilen telefon numarasına link ve şifre gönderiliyor. Araç teslim alınmak istendiğinde, cep telefonuna gelen linke tıklayıp, aracı ne zaman almak istediğine dair not bırakılabiliyor. Vale hizmeti 10: 00 ile 19: 30 arasında kullanılabiliyor. Aracın 19: 30'dan sonra otoparkta kalmaya devam etmesi halinde, aynı gün 21: 00'a kadar ya da ertesi gün 07: 00 - 21: 00 mesai saatlerinde Bedesten Otoparkı'ndan, cep telefonuna gelen şifrenin otopark görevlisine gösterilmesi ile araç teslim alınabiliyor. Sürücü vatandaşlara, araçlarında değerli eşya bulundurmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: Habermetre