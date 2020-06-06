Büyükşehir'den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği
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Büyükşehir'den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinde ekonomik yönden sıkıntı yaşayan özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği sağlıyor.

Büyükşehir'den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği
06.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:09

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinde ekonomik yönden sıkıntı yaşayan özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, 2 bin 850 minibüs sahibine akaryakıt desteği ödemeleri yapılmaya başlandı. Ankara Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, desteklerin devam edeceğini açıkladı.

Şoför esnafına destek devam edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'u ziyaret eden Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Sertkaya, akaryakıt desteğinin ilk ödemelerinin 2 bin 850 minibüs sahibinin banka hesaplarına yattığını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a öncelikle şoför esnafımıza gıda ve nakit yardımı yaptığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza başarılar diliyor ve her zaman yanında olacağımızı da belirtmek istiyoruz."

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şoför esnafına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ulaşım sektöründeki esnafın araçları için dezenfeksiyon desteği veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşıma sınırı getirilince zarara uğrayan esnafımıza gıda kolisi ve nakit desteği de sağladı. Bu ay da akaryakıt desteğinin ilk ödemesini gerçekleştirdik. Akaryakıt desteği ilçe dolmuşlarına, özel halk otobüslerine ve özel toplu taşıma araçlarına çeşitli miktarlarda belediye meclis kararıyla öngörülmüş olarak ödeniyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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