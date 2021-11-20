Büyükşehir'den Özel Çocuklara "Doğum Günü" Sürprizi

4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklara gündüzlü bakım hizmeti kesintisiz sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde 10 yaşına giren Esma Nur Kalem ve 6 yaşına giren Mehmet Akif Kaya için Çocuk Evi yönetimi ve personeli tarafından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN ZİYARET

Ayrıca Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ziyaretinde özel çocuklar ile ilgilenerek velilerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuk evi personelinden de gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgiler aldı. Zaman zaman bu ve benzeri etkinlikler düzenlenen Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, hem çocukların mutlu günlerinde yanında oluyor hem de çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ÇOCUKLARIN YAŞINA VE GELİŞİMİNE UYGUN ETKİNLİKLER İLE BİLGİLENDİRME

Engelsiz çocuk evlerinde 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların gelişimlerini desteklemek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak, ailelerinin ise özel ve resmi işlerini takip etmelerine fırsat tanınırken aynı zamanda engelli bireye sahip ailelerle bilgi paylaşımı yapılırken, engelli yasal hakları ile ilgili bilgilendirme de sağlanıyor.

Ayrıca engelsiz çocuk evlerinde, Gelişim basamaklarından Bilişsel/Duyuşsal Alan-Psikososyal/Duygusal Alan-Psikomotor Alan-Dil Gelişim Alan ve Özbakım/Bireysel Gelişim alanlarını destekleyici eğitimler de verilirken, çocukların yaşına ve gelişimine uygun etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

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