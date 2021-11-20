Büyükşehir'den Özel Çocuklar İçin Ara Tatilde 'Motivasyon Etkinliği'

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, "Mola Evi" hizmetinden yararlanan özel gereksinimli bireylerin ara tatili daha iyi değerlendirebilmeleri için 'Kaynaştırma ve Motivasyon Etkinliği' düzenledi.

Sokak ve gölge oyunları oynandı Kuyuluk Piknik Alanı'nda yapılan etkinliğe yürüyüşle başlayan katılımcılar, beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Yılmaz'ın gözetiminde sokak oyunlarından mendil kapmaca oynadı. Etkinlikte, Yiğit Murat Cevizli babasıyla Hacivat ve Karagöz gölge oyununu oynayarak hem arkadaşlarını hem de etkinliğe katılan aileleri eğlendirdi. Sokak oyunlarının ardından serbest zamanda Piknik alanı içerisinde bulunan parka da giden çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

"Oğlumla burada olmaktan mutluyum"

12 yaşında özel gereksinimli bir çocuğu olan Sevgi Cevizli, etkinlik sayesinde ailelerin ve çocukların kaynaşma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Ara tatilimizde oğlumla burada olmaktan, bu tatili böyle değerlendirmekten o kadar mutluyum ki. Yaptığı bu organizasyondan dolayı 'Mola Evi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizim imkanımız olmuyor bazen. Oğlumun mutlu olduğunu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ailelerle kaynaşmak, diğer çocukların benim oğlumla kaynaşması oğluma huzur verdi ve kendini ifade edebiliyor. Enerjisini atabiliyor. Çok hoşuma gitti. Öğretmenlerimizle, ailelerle kaynaştık. Enerjimizi attık. Çok güzel bir gündü. Bir annenin mutluluğu zaten evladının gözünün içine baktığı zaman hissettiği mutluluğudur. Onu da burada buldum gerçekten" diye konuştu.

"Böyle doğada bir şey olursa getiriyoruz"

Oğlunun Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gördüğünü dile getiren Maşallah Alp ise yapılan her etkinliğe katılmaya çalıştıklarını ve gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Alp, "Oğlum Yusuf'u getiriyorum, egzersiz ve koordinasyon odasından yararlanıyoruz. Egzersiz yaptırıyor hocalarımız. Onun dışında 15 günde bir de 'Mola Evi'ne getiriyoruz. Grup halinde çalışıyorlar, güzel etkinlikler var. Böyle doğada bir etkinlik olursa getiriyoruz. Hocalarımız gerçekten çok ilgileniyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne, Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yapması çok güzel" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler hafta boyu sürdü

Mersin ve Tarsus Mola Evi'nden yararlanan özel çocuklar ve aileleri, ara tatil kapsamında düzenlenen piknik ve sahilde bisiklet sürme etkinliklerine de katıldı. Yeni açılan Tarsus Mola Evi'nden faydalanan çocuklar ve aileleri, Toroslar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de gezdi. İki Mola Evi'nin öğrencileri ve aileleri tanışırken, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilen hizmetler hakkında da bilgi sahibi oldular.

Yayın Tarihi: 20. 11. 2021 07: 57: 38

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