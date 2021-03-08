Büyükşehir'den OSB çalışanları için çifte müjde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükşehir'den OSB çalışanları için çifte müjde

08.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:39
Büyükşehir'den OSB çalışanları için çifte müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi olan OSB'de hem poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı bir tesis hem de kadın işçilerin gün içindeki yoğun temposunu bir nebze de olsa rahatlatmak adına kreş yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi olan OSB'de hem poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı bir tesis hem de kadın işçilerin gün içindeki yoğun temposunu bir nebze de olsa rahatlatmak adına kreş yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Mart Ayı Dönem Toplantısı'nın Birinci Birleşimi Büyükşehir Konferans Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak'ın başkanlığında toplandı. Bileşimde Türkiye'nin en büyük sanayi sahası olan OSB'nin sağlık ihtiyaçlarına önemli oranda destek verecek sağlık tesisi protokolü için ilk adım atıldı. Öte yandan kadın işçilerin sanayideki yoğun temposunu gündelik yaşamına dokunarak bir nebze de olsa rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi ve OSB iş birliğinde OSB'nin içerisine kreş inşa edilecek.

"OSB'nin sağlık tesisi ihtiyacı giderilecek"

Meclis'te açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, "Türkiye'nin en büyük OSB'sine sahibiz. Maalesef olası tedavilere yanıt verecek bir tesis, sanayi bölgemizde bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile OSB'ye bir ziyaretimiz oldu. OSB iş birliğinde bölgede poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı bir tesisi hayata geçirme kararı alındı" dedi.

"Kreş, 8 derslikten oluşacak"

Çalışan kadınların yaşamını rahatlatmak adına OSB'de kreş hizmeti verileceğinin müjdesini veren Toprak, "OSB, arsayı temin edecek. Büyükşehir de kreş inşaatını yapıp işletmesini yapacak. Kreş, 8 derslikten oluşacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den OSB çalışanları için çifte müjde
Büyükşehir'den OSB çalışanları için çifte müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mustafa Er Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den OSB çalışanları için çifte müjde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:50:53. #1.14#
title