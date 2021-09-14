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Büyükşehir'den orman yangınlarına karşı yeni müfrezeler

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Büyükşehir'den orman yangınlarına karşı yeni müfrezeler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin yeşil dokusunu yangınlara karşı dirençli kılmak amacıyla ilan ettiği orman seferberliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin yeşil dokusunu yangınlara karşı dirençli kılmak amacıyla ilan ettiği orman seferberliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için itfaiye istasyonlarına ek olarak orman köyleri ve kırsal alanlarda yeni müfreze ve orman yangınlarına karşı nöbet noktaları oluşturdu.

Türkiye'de son dönemde yaşanan yangınlarla büyük ormanlık alanların yok olmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin yeşil dokusunu yangınlara dirençli hale getirecek eylem planını geçen günlerde, "Orman seferberliği ilan ediyoruz" sözleriyle duyurması sonrasında 200 kişilik Orman Gönüllü Ekibi kurmak için çalışmalar başlarken, Türkiye'de ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Şube Müdürlüğü kuruldu. Bu süreçte yürütülen çalışmalar kapsamında orman köyleri ve kırsal alanlarda itfaiye hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla da harekete geçildi. 4 ilçede yeni itfaiye müfrezeleri ve orman yangınlarına karşı orman köylerini korumak amacıyla itfaiye nöbet noktaları oluşturuldu.

30 ilçede 52 itfaiye grubu, bin 95 personel ve 282 araçla 7 gün 24 saat görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, orman köylerinde ve kırsal alanlarda yangınlarına hızlı müdahale etmek için Ödemiş'in Gölcük, Menderes'in Ahmetbeyli, Buca'nın Kırıklar, Balçova'nın Teleferik, Mordoğan'ın Küçükkuyu bölgelerinde nöbet noktaları oluşturdu.

Ödemiş'te Kaymakçı ve Ovakent, Bergama'da Yukarıbey, Selçuk'ta Şirince, Çeşme'de Alaçatı'da müfrezeler kuruldu. Bu bölgeler yaz kış nöbet tutulacak tek araçlık görev yerleri olarak tasarlandı. Selçuk Şirince Köyündeki müfreze, tarihi binaların ve ormanlık alanların korunması için önemli bir nokta olarak hizmet verecek.

Sırada Örnekköy ve Ulukent var

Karşıyaka'da bulunan kentsel dönüşüm alanı Örnekköy'de de itfaiye istasyonu yapılması planlandı. Yer tahsisinin gerçekleşmesi ve binanın hizmete alınmasının ardından Karşıyaka, Çiğli, Yamanlar, Gümüşpala, Girne, Bostanlı gibi bölgelere ekipler daha hızlı olarak intikal edecek. Ayrıca Menemen Ulukent için istasyon planı hazırlandı ve yer tahsisi sağlandı. Yakın zamanda müfreze halini alacak. Karabağlar Eski İzmir için de talep oluşturuldu. Yangınlara müdahale sürelerinin düşürülmesi çalışmaları eğitim programlarının uygulanması ve orman köylerine tanker dağıtımlarının sürdürülmesiyle desteklenecek. - İZMİR

Büyükşehir'den orman yangınlarına karşı yeni müfrezeler

Büyükşehir'den orman yangınlarına karşı yeni müfrezeler

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