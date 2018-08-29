Büyükşehir'den organik hizmet

Büyükşehir organik ürünler mağazası açıldı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından açılan mağaza hizmete girdi. Sadece organik ürünlerin satışa sunulduğu mağazada hem vatandaşların doğal ürünler kullanması hem de Balıkesirli çiftçilerin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye alıştırılarak daha fazla gelir elde etmeleri amaçlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı organik tarım ürünlerinin satıldığı mağaza hizmete girdi. Üçüncü şubesi açılan mağazayı gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün'den bilgiler aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının açmış olduğu bütçe içi işletmede kendi ürünlerini mağazada pazarladıklarını belirterek "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın Burhaniye'de BAÇEM adında 115 bin m2 alan üzerine kurulmuş bölgede laboratuvar, eğitim binalarımız ve aynı zamanda çiftçi eğitim merkezimiz var. Yine özellikle tıbbi ve aromatik bitkileri ekebileceğimiz alanlar var. Balıkesir üç sac ayağı üzerinde yükselen bir şehir. Tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'yi doyuran bir iliz. Sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşamın olduğu bir şehiriz. Sütte kırmızı ve beyaz ette, yumurta ile diğer ürünlerde hep ilk üç il arasında yer alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Kırsal Daire Hizmetler Başkanlığı olarak kırsalla ilgileniyoruz. Tarım ve hayvancılıkla ciddi derecede ilgileniyoruz personel sayımızda oldukça fazla. Özellikle Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığının değişik birimleriyle de koordineli çalışıyoruz"dedi.

Ürünleri markamızla tüketiciye ulaştıracağız

Amaçlarının tarım kesimiyle uğraşan çiftçilere katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye alıştırarak daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Kafaoğlu "Ülkemizin ihtiyacı olan özellikle yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri üretebilen ve daha fazla gelir seviyesini yükseltmiş vatandaşlarımız olsun istiyoruz. Bu noktada da bir örnek oluyoruz burada. CVS sistemimiz var bununla simülasyon yaparak Balıkesir coğrafyasında hangi toprakta hangi bitkilerimizin daha verimli üretilebileceğini tespit ediyoruz ve bu çerçevede laboratuvar ortamında ve o 115 bin m2 alanda denemeler yapılarak ürettiğimiz ürünleri hangi bölgelerde, hangi köydeler çiftçilerimizle eğitim yaparak oralarda üretilmesini sağlıyoruz. Bu işin daha da ötesinde çiftçilerimizle sözleşmeli üretim yaparak yine belediyemizin BATAŞ isminde kurduğu şirket bünyesinde de çiftçilerimizin üretmiş olduğu bu ürünleri satın alarak pazarlama sorununu ortadan kaldırıyoruz. Bizzat çiftçimizin sözleşmeli olarak üretmiş olduğu ürünleri BATAŞ şirketi alarak tüketiciye son noktaya bizim markalarımızla ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece kırsal mahallelerimizde yaşayan ailelerimizin gelir seviyesini yükseltmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Propolise kadar üretim hedefliyoruz

Burhaniye'de ki BAÇEM'in dışında Karesi İlçesine bağlı Kabakdere mevkiinde yaklaşık 50 bin m2 alanın daha olduğunu söyleyen Başkan Kafaoğlu "Orada da ana arı ve arı ürünleri üretme merkezimiz var. Orada da başta ana arı üretiyoruz ve buradan çiftçilerimize dağıtımını yapıyoruz ve arı ürünlerinin tamamını orada üretiyoruz. Çam balından çiçek balına kadar, petek balına, polene gelecekte propolise kadar üretmeyi hedefliyoruz ve böylelikle çiftçilerimize önderlik yapmış oluyoruz. Madem ki Türkiye'yi doyuran bir iliz, böyle bir şehrin belediye başkanıyız 1 milyon 200 bin nüfustan sorumluyuz o zaman herkes bizi ilgilendiriyor. Herkesin refah seviyesini yükseltmek, doğup büyüdükleri o kırsal mahallelerde onları şehir konforunda yaşatmak ve gelir seviyelerini arttırmak için de kırsal hizmetler birimimiz hakikaten çok ciddi ve verimli bir çalışma yapıyor. Ben daire başkanımız olmak üzere bu birimde çalışan bütün personelimizi kutluyorum. Kırsal Daire Başkanlığımız Türkiye çapında ödül aldı. Konya'da yapılan bir çalışmada üçüncülük ödülü aldık. En son gelen tarım bakanımız Fakıbaba'da burada yaptığımız çalışmaları anlattığımız zaman şaşırmıştı. Tarım Bakanlığının sahasına giren bir konuda bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı biriminin bu kadar teferruatlı çalışmasını memnuniyetle karşılayıp tebrik etti bizi"dedi.

Buzağı ölüm oranlarını en alt seviyeye indirdik

Hayvancılık noktasında buzağı ölüm oranlarını en alt seviyeye indirdiklerini hatırlatan Başkan Kafaoğlu "Burada yüzde üçlere indirdik. Türkiye ortalaması yüzde 12'dir. Yine tarım il müdürlüğümüzle birlikte 'Buzağılar ölmesin' diye kampanya başlatarak buzağı kulübesi ve aşısını da dağıttık ve buzağı ölüm oranlarını en alt seviyeye indirdik örnek bir il olduk. Türkiye buzağı ölüm seviyesini sıfıra indirdiği zaman hiç yurt dışından hayvan ithalatına gerek kalmıyor. Üç tane satış noktamız var bir tanesi Burhaniye'de bu şekilde organik ürünlerimizi pazarlıyoruz. 2.'si yine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız binasında bir satış ünitemiz var. En son ise merkezimizde 15 Ağustos itibariyle faaliyete geçirdik. Burada maksadımız çiftçilerimizi doğru yönlendirmek. Doğru ürünü doğru toprakta yetiştirerek üst seviyede gelir elde etmelerini sağlamak istiyoruz"şeklinde sözlerini tamamladı.