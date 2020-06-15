Büyükşehir'den okullara spor desteği
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Büyükşehir'den okullara spor desteği

Başkent'teki okulların fiziki koşullarını iyileştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ve çevre düzenlemeleri, oyun alanları çizgileri ile tadilat desteğinin dışında okul bahçelerinde bulunan basketbol potaları ile yıpranmış Atatürk büstlerini de yeniliyor.

Büyükşehir'den okullara spor desteği
15.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:51

Başkent'teki okulların fiziki koşullarını iyileştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ve çevre düzenlemeleri, oyun alanları çizgileri ile tadilat desteğinin dışında okul bahçelerinde bulunan basketbol potaları ile yıpranmış Atatürk büstlerini de yeniliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, okulların tadilattan spor alanlarına kadar birçok ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, öğrencilerin beden eğitimi derslerinde ve ders dışı zamanlarda spor yapabilmeleri için okul bahçelerine yeni basketbol potaları yerleştiriyor.

Eğitime katkı geleceğe katkı

Kent genelinde bulunan okullarda düzenli olarak yürütülen tadilat çalışmalarının yanı sıra okulların fiziki koşullarını da iyileştiren Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerinde peyzaj düzenlemeleri yaparak, oyun çizgileri çizmeye devam ediyor.

Yıl içinde okulların dış çevre düzenlemesinin yanı sıra koronavirüs salgını sürecinde de gelen talepler doğrultusunda eğitime verdiği desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak 8 okulda yıpranmış toplam 26 basketbol potasını yenilerken, basketbol potası olmayan okulların da bu ihtiyacını ücretsiz karşıladı.

Atatürk büstleri yenileniyor

Kent Estetiği Daire Başkanlığı aynı zamanda hem merkez hem de ilçelerdeki okul bahçelerinde bulunan ancak yıpranmış Atatürk büstlerini de yeniliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlıkların da aralarında yer aldığı birçok adreste bu çalışmaları yürüten ekipler; Beypazarı, Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde okul bahçeleri ve muhtarlıkların önlerinde bulunan eskimiş ve yıpranmış toplam 24 Atatürk büstünü yenileriyle değiştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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