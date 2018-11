Büyükşehir'den Öğretmenler Günü Kutlaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde belediye bünyesinde görevli öğretmenlerle bir araya geldi. Türel, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da eğitimin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Türkiye'de örnek gösterilen ASMEK'lerin çıtasını siz değerli öğretmenlerimizle daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Öğretmenler Günü Kutlama Yemeği'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli öğretmenlerin yanı sıra Başkan Türel'in ilk müzik öğretmeni olan Yekta Başeğmez de katıldı. Başkan Türel, gecenin sonunda tüm öğretmenleri temsilen Nesrin Karalı'nın Öğretmenler Günü'nü kutladı ve çiçek takdim etti.

Eğitim desteği teşekkürü

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ tarafından işletilen Düden Balık Çarşısı'nda düzenlenen gecenin ilk konuşmasını tüm öğretmenleri temsilen özel eğitim öğretmeni Nesrin Karalı yaptı. Özel eğitim öğretmeni olan Karalı, "Özel insanlara eğitim vererek onlara katkıda bulundukça, onların mutlu olduklarını görüyorum" dedi. Karalı, geceye katılan tüm öğretmenler adına eğitime sundukları katkılar için Başkan Türel'e ve Ebru Türel'e teşekkür etti.

Arslan çalışmalardan övgüyle söz etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan da Başkan Türel'in spordan, sanata, eğitimden yaygın eğitime, okul öncesindeki engelli eğitiminden, mola evlerine kadar eğitimin her alanına destek sağladığını ifade etti. Arslan, Başkan Türel'in Türkiye'nin gelişiminin, Antalya'nın gelişiminin eğitimden geçtiği bilinciyle hareket ettiğine dikkat çekerek, "Biz de kendisinin açmış olduğu ufukta destekleriyle Antalya'nın gençlerine, öğretmenlerine elimizden gelen her türlü fırsatı sağmak için çalışıyoruz" dedi.

Türel: "Eğitime her alanda katkı sağlıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Antalya'nın eğitim camiasına her alanda katkı koyduklarını vurguladı. Türel, "Antalya'nın en büyük okulları, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle Büyükşehir Belediyesi çatısı altında oluşuyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin ilerlemesinde öğretmenlerin katkısı büyük"

Öğretmenlik mesleğinin son derece kutsal olduğunu dile getiren Başkan Türel, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde biz anne ve babalardan sonra en etkili kişi, siz değerli öğretmenlerimizsiniz" ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetin öğretmenlerin öğretileri ile güçlü bir şekilde yükseldiğine dikkat çeken Başkan Türel öğretmenlerin temiz, ahlaklı, değerlerine bağlı bir toplumun vazgeçilmez unsurları olduğunun da altını çizdi. Türkiye'nin sağlıkta, teknolojide, sanayide, sanatta kaydettiği önemli ilerlemede öğretmenlerin katkısının büyük olduğunu söyleyen Menderes Türel, "Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ilim, irfan, kültür ve eğitimde de dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olması gerekmektedir" dedi.

"Eğitimin en büyük destekçisiyiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da eğitimin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Başkan Türel, "Belediye olarak bizler de kocaman bir eğitim camiasına sahibiz. Yasaların izin verdiği ölçüde eğitimin her alanına tüm imkanlarımızla katkıda bulunuyoruz. Başarılı öğrencilerimizi her yıl aileleriyle 5 yıldızlı otellerde tatille ödüllendiriyoruz. ASMEK, AKBEM kurslarımız, aile merkezlerimiz, kreşlerimiz, konservatuarımız, spor okullarımız, Okullar Ligimiz, engelli rehabilitasyon merkezimiz, mola evlerimizle dev bir eğitim kurumu haline geldik. Hedefimiz siz kıymetli öğretmenlerimizin de katkılarıyla eğitime yönelik destek ve hizmetlerimizi her ilçemize en mükemmel şekilde ulaştırmaktır" şeklinde konuştu.

ASMEK'ler dev bir eğitim kurumu oldu

ASMEK'in Antalya'nın ilçelerine yayılmış dev bir eğitim kurumuna dönüştüğünü dile getiren Başkan Türel, Antalya'nın dört bir yanında yüz binlerce kursiyerimiz var. ASMEK'ler ile sizlerle birlikte binlerce insanımızın koluna altın bilezik taktık. Birçok gencimizi, kadınlarımızı, yaşlılarımızı meslek sahibi yaptık. Ne mutlu bizlere ki ASMEK'ler bugün Türkiye'de örnek gösterilen bir eğitim kurumu haline geldi. Sizlerle birlikte yediden yetmişe Antalyalılara hizmet etmenin mutluluğunu paylaşıyoruz" diyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk Başkan Menderes Türel'e eğitime sunduğu katkılar için çiçek takdim etti. Öğretmenler Günü Kutlama Programı, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı öğrencilerinin verdiği konserle sona erdi. - ANTALYA