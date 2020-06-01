Büyükşehir'den öğrencilere online sınav desteği
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Büyükşehir'den öğrencilere online sınav desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi LGS ve TYT sınavına girecek öğrenciler için online deneme sınavı düzenleyecek.

Büyükşehir'den öğrencilere online sınav desteği
01.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:41

Antalya Büyükşehir Belediyesi LGS ve TYT sınavına girecek öğrenciler için online deneme sınavı düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Gençlerimizin her zaman yanındayız. Pandemi süreci nedeniyle sınava evde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilerimize online sınav desteği vererek onları motive etmeye çalışıyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana okulları kapalı olan öğrencilere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden sınav desteği geldi. LGS ve TYT sınavına evlerinde hazırlanmak zorunda olan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi tarafından online deneme sınavı düzenlenecek. Online deneme sınavına girmek isteyen öğrenciler Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin www.antalya.bel.tr adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilecek.

12. sınıf ve mezunlarına yönelik sunulacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavı ÖSYM mevzuatına paralel olarak iki oturumdan oluşacak. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 120 sorudan oluşacak ve öğrencilere 195 dakika süre verilecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 160 sorudan oluşacak ve 240 dakika sürecek. YKS 1'in ilk oturumu 4 Haziran Perşembe günü 10.00-13.15, ikinci oturumu ise 5 Haziran Cuma günü 10.00-13.30 arasında düzenlenecek. YKS 2'nin ilk oturumu ise 20 Haziran Cumartesi günü 10.00-13.15, ikinci oturumu ise 21 Haziran Pazar günü 10.00-13.30 saatlerinde yapılacak.

LGS denemesi 9 ve 13 Haziran'da

Antalya'da eğitim gören 8. sınıf öğrencilere yönelik sunulacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) denemesi, ÖSYM mevzuatına paralel olarak iki oturumdan oluşacak. İlk oturum 50 soruluk sözel bölümden oluşacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal bölümden oluşacak ve öğrencilere 90 dakikalık süre verilecek. LGS'ye girecek öğrenciler için 9 ve 13 Haziran'da düzenlenecek deneme sınavlarında sözel bölüm 10.00-11.30, sayısal bölüm ise 12.15-13.30 saatleri arasında olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrası öğrencilere bu imkanı sunduklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz eğitimleri için önemli bir sınav arifesindeler. Pandemi süreci nedeniyle okullarından uzakta kalmaları öğrencilerimizi motive edebilmek ve sınav kaygılarını azaltabilmek adına böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin eğitimi bizler için çok önemli. Bu deneme sınavlarının da öğrencilerimize katkı sunmasını ümit ediyor, LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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