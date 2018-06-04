Büyükşehir'den Öğrencilere Mardin Turu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi öğrencilerine yönelik Mardin gezisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, gerek Şanlıurfa tarihi mekanları gerek Türkiye genelindeki tarihi ve turistik mekanlarla öğrencileri buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim- İş Bölümü öğrencilerine Mardin'in tarihi yerleri gezdirildi. Öğrencilere yönelik bu tür gezilerin faydalı olduğunu belirten Harran üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Doktoru Emine Teker, "Bugün Mardin'de olduğumuz için çok mutluyuz. Harran Üniversitesi Resim- İş Bölümü gönüllü öğrencileri ile Mardin'i gezdik. Dördüncü Uluslararası Mardin bienalini gezdik. Bizim için son derece önemliydi. Tarihi, kültürel ve sanatsal bakımdan çok değerli bir şehir. Öğrencilerim adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca Mardin'in tarihine tanıklık ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler de bu geziyi düzenlediği için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA