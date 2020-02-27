Büyükşehir'den muhtarlara ziyaret

27.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:26

Bu kapsamda Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde Hafsa Sultan, Laleli, 2. Anafartalar, Tunca, Kuyualan ve İbrahimçelebi mahalle muhtarlarını ziyaret eden Daire Başkanı Ergün Aksoy, muhtarlara Başkan Ergün'ün selamlarını iletip, duvar saati hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, şube müdürleri ve personeli ile birlikte il merkezindeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri ziyaretlerine kadın muhtarlardan başlayan Daire Başkanı Ergün Aksoy, muhtarlara görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Bu doğrultuda Daire Başkanı Ergün Aksoy, Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar Mahalle Muhtarı Nilüfer Özkan, Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz ve Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Şevik'e ziyarette bulundu. Mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileten Daire Başkanı Ergün Aksoy, mahalle muhtarlarına duvar saati de hediye etti. Daire Başkanı Aksoy, daire personeliyle birlikte İbrahimçelebi Mahallesi Muhtarı Rıza Vurguner'i de ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler