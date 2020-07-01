HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Büyükşehir'den Muğlalı çiftçilere ceviz fidanı desteği

'Toprağını Satma Ürünün Sat' sloganı ile üreticiye destek olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla il genelinde bugüne kadar çiftçilere yüzde 50 hibeli 78 Bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Büyükşehir'den Muğlalı çiftçilere ceviz fidanı desteği
01.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:59

'Toprağını Satma Ürünün Sat' sloganı ile üreticiye destek olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla il genelinde bugüne kadar çiftçilere yüzde 50 hibeli 78 Bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Muğla genelinde tarıma yaptığı yatırımlar ve desteklemelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Muğlalı çiftçilere yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemesi yapıyor.

78 Bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Muğlalı çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak 78 Bin adet ceviz fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, doğru tarım uygulama esasları dahilinde yapılan ceviz fidanı yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere yüzde 50 hibeli olarak ceviz fidanı desteklemesine devam edecek.

Başkan Gürün, "Muğlalı çiftçilerimize bugüne kadar 129 Bin adet meyve fidanı desteklemesi yaptık"

Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi adına yürüttükleri projelerin büyüyerek devam edeceğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bugüne kadar 129 Bin adet zeytin, incir, kestane ve ceviz fidanı desteklemesi yaptıklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı Ekonomi
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Ekonomi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Ekonomi
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Ekonomi
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Ekonomi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Ekonomi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Donald Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Sibel Can Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Türk Lirası
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den Muğlalı çiftçilere ceviz fidanı desteği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:00:53. #1.15#
title