Büyükşehir'den Muğlalı çiftçilere ceviz fidanı desteği 'Toprağını Satma Ürünün Sat' sloganı ile üreticiye destek olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla il genelinde bugüne kadar çiftçilere yüzde 50 hibeli 78 Bin adet ceviz fidanı dağıttı.

'Toprağını Satma Ürünün Sat' sloganı ile üreticiye destek olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla il genelinde bugüne kadar çiftçilere yüzde 50 hibeli 78 Bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Muğla genelinde tarıma yaptığı yatırımlar ve desteklemelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Muğlalı çiftçilere yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemesi yapıyor.

78 Bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Muğlalı çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak 78 Bin adet ceviz fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, doğru tarım uygulama esasları dahilinde yapılan ceviz fidanı yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere yüzde 50 hibeli olarak ceviz fidanı desteklemesine devam edecek.

Başkan Gürün, "Muğlalı çiftçilerimize bugüne kadar 129 Bin adet meyve fidanı desteklemesi yaptık"

Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi adına yürüttükleri projelerin büyüyerek devam edeceğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bugüne kadar 129 Bin adet zeytin, incir, kestane ve ceviz fidanı desteklemesi yaptıklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA