Büyükşehir'den Mudanya'da kara sinekle mücadele
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Büyükşehir'den Mudanya'da kara sinekle mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kara sinekle mücadele çerçevesinde Mudanya'nın birçok yerinde ilaçlama yaptı.

Büyükşehir'den Mudanya'da kara sinekle mücadele
23.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:17

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kara sinekle mücadele çerçevesinde Mudanya'nın birçok yerinde ilaçlama yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi Mudanyalıların rahat bir bayram geçirmesi için ilaçlama yaptı. Bilhassa dere yatakları, sazlıklar, çöp konteynırları, kırsal kesimde biriken gübre yığınları, uzun süre kullanılmayan süs ve yüzme havuzları ile kurban satış yerlerindeki alanları hedef aldılar.

Mudanya AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Mudanya'mıza önem vermekte ve her türlü hizmeti ilçemize getirmektedir. Bugüne kadar birçok hizmeti Mudanyalı hemşerimize sunmakta ve bu hizmetlere hız kesmeden devam ediyor. Bundan sonra da Mudanya'mız AK belediyecilik hizmetlerini almaya devam edecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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