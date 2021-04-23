Büyükşehir'den mobil kortej ve konserli 23 Nisan coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 101. Yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı etkinliklerle kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 101. Yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı etkinliklerle kutladı. Bir haftadır Antalya'nın dört bir yanında konser veren mobil etkinlik aracı eşliğinde düzenlenen mobil kortej Antalya sokaklarında bayram coşkusu yaşattı. Antalyalılar mobil korteje evlerinden bağımsızlığın sembolü bayraklarla eşlik etti.

Tüm gün farklı etkinliklerle salgın nedeniyle evlerinde kalan Antalyalılara coşkulu bir bayram yaşatan Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Sosyal mesafeye dikkat edilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ardından Zabıta Hizmetleri Daire Başkanı Osman Küçük, belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Mobil kortej

23 Nisan etkinlikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bir haftadır tüm ilçelerde verilen mobil konserler merkez ilçelerde devam etti. Mobil konserle birlikte 23 Nisan coşkusu mobil kortej ile doruğa çıktı. Cam Piramit alanından hareket eden mobil kortej Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı güzergah üzerinden Antalyalıları ve çocukları selamladı. Pandemi nedeniyle sadece araçlardan oluşan mobil kortej ve mobil konser etkinliği Antalyalılarda büyük bir heyecan ve coşku yaşattı. Mobil Etkinlik otobüsü içerisinde olan çocuklar sevinçlerini şiir okuyarak dile getirdi. Bayraklarla süslenen mobil kortej araçları gün boyu Antalya sokaklarını şenlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Uluslararası Online Çocuk Şenliği birbirinden eğlenceli etkinliklerle sona erdi. Şenliğin son gününde Kırgızistan Müzikleri ve Halk Dansları Gösterisi düzenlendi. Muhteşem gösteri evlerden beğeniyle izlendi. Halk dansları gösterisinin ardından Kırmızı Kalem Topluluğu tarafından "Ejderha, Maya ve Kardan Adam" adlı çocuk oyunu sahnelendi. Birbirinden eğlenceli çocuk şarkılarının seslendirildiği konser çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Öte yandan 23 Nisan 2011 yılında Kaleiçi'nde törenle açılan Antalya Oyuncak Müzesi'nin kuruluşunun 10'uncu Yıl'ı da kutlandı. Şair-Yazar Sunay Akın danışmanlığında açılan Antalya Oyuncak Müzesi İstanbul ve İzmir'den sonra Türkiye'nin üçüncü oyuncak müzesi olma özelliğine sahip. Oyuncak Müzesi 10. yaşını da yine Sunay Akın ile gerçekleştirilen çevrimiçi gösteri ile kutladı. Antalya Oyuncak Müzesinde sergilenen, dünyanın bir çok ülkesinden topladığı her bir oyuncağı kendi elleri ile müzeye yerleştiren, iç mekan tasarımlarını ekibiyle birlikte büyük bir titizlikle oluşturan Sunay Akın'ın hem müzeyi hem de " Atatürk ve Çocuk " temalı çevrimiçi sohbeti Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlendi. Müzelerin, kütüphanelerin önemini anlatan Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de müzelere, bilime verdiği önemi anlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı