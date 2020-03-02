Büyükşehir'den mobil kanser tarama aracıyla çevre illerde örnek hizmet

02.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:49

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından modern dünyanın en tehlikeli sağlık sorunları arasında yer alan kanser hastalığında erken teşhisi sağlamak amacıyla devreye sokulan mobil kanser tarama aracıyla şehrin birçok noktasında verilen hizmet, Batman'dan sonra Kilis'in kırsal mahallelerine de taşındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Kanser tarama araçlarının vatandaşın ayağına giderek önemli bir sağlık hizmeti sunduğunu dile getirerek Gaziantep'in köylerinin yanı sıra Batman ve Kilis gibi şehirlerin köylerinde de hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

TOLAY: DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA HİZMET VERİYORUZ

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiklerinin altını çizen Tolay, "Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik birleştiği zaman eğitim ve sağlık olmak üzere iki temel alanda yapacak çok iş ortaya çıkıyor. Bu bağlamda sosyal belediyecilik anlayışı ile bizler gerekeni yapmak için eğitim ve sağlık alanında adımlar atıyoruz" dedi.

Koruyucu hekim denilen yapının bütün dünyada yükselen bir değer olduğunu vurgulayan Tolay, "Toplumu bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak, kendi vücut sağlığı, toplum sağılığı açısından bu hastalığın olmaması için neler yapılması gerektiğini konuşmak için her yönden maliyeti çok düşük bir çalışma modeli geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Dünya bu modeldeyken bizim de geride kalmamız mümkün değil. Biz de kendi belediyemizde oluşturduğumuz mobil kanser tarama aracı ile bütçesi dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler