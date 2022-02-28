Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde 20 bin kişilik lokma ikramı - Haberler

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Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde 20 bin kişilik lokma ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde 20 bin kişilik lokma ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara 20 bin kişilik lokma ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara 20 bin kişilik lokma ikramında bulundu.

Özel günlerde vatandaşlara ikramlarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde de merkez ve ilçelerde lokma dağıttı. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşevi personeli tarafından akşam namazı sonrasında cami önlerine lokma stantları kuruldu. Hijyen kurallarına uygun şekilde dökülen sıcak lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yaklaşık 20 bin kişiye lokma dağıtımı yapıldı. - ANTALYA

Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde 20 bin kişilik lokma ikramı

Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde 20 bin kişilik lokma ikramı

Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde 20 bin kişilik lokma ikramı

Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde 20 bin kişilik lokma ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili, Yerel, Haberler

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