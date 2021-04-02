Büyükşehir'den Milli Savunma Sınavı'na gireceklere ulaşım kolaylığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4 Nisan Pazar günü düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına gireceklere ulaşım kolaylığı sağlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4 Nisan Pazar günü düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına gireceklere ulaşım kolaylığı sağlayacak. Otobüsler sınava gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüs hatları 4 Nisan Pazar günü düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecekler için çalışacak. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 Nisan 2021 Pazar günü MÜS için Denizli Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri hizmette olacak. Otobüslerin ilk gidiş sefer saatinin 06.15 olduğu, sınav saatinden önce saat 10.00'a dek sefer yapılacağı ve sınav bitimine dek seferlere ara verileceği ifade edildi. Sınav bitiş saati 12.45'den itibaren son sefer saati 14: 00'e dek seferlerin devam edeceği belirtildi. 4 Nisan 2021 tarihinde söz konusu sınavlara girecekler sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı