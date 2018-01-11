Büyükşehir'den Mesleki Yeterlilik Semineri

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kanunu ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi. Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen seminere Mesleki yeterlilik Kurumu uzmanları katıldı.

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tebliğleriyle 81 meslekte getirilen belge zorunluluğuna ilişkin tüm bilinmeyenler KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi tarafından düzenlenen seminerde ele alındı. "Mesleki Yeterlilik Belgesi-Çalışanların Belge Zorunluluğu" konulu Mesleki Yeterlilik Kanunu Bilgilendirme Semineri'ne Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordu Kaya ve MYK Sınav ve Belgelendirme Uzman Yardımcısı Yaşar Tuna Zorlu katıldı.

Seminerde konuşan MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordu Kaya, yaklaşık 10 yıldır çalışma hayatına politikalar üreten bir kamu kuruluşu olduklarını söyledi. Mesleki Yeterlilik Kurumu hakkında bilgi veren Kaya, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun mesleklere standart getiren ve bu mesleklere göre yeterlilik veren bir kurum olduğunu söyledi. Kaya, mesleklere belge zorunluluğu ile ilgili açıklamalarında Kayseri'de KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi ile birlikte iki ayrı belgelendirme kuruluşu olduğunu ve çok başarılı çalıştıklarını söyledi. Mehmet Ordu Kaya, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlerin sınav ve belgelendirme masraflarını işsizlik sigortasından karşıladıklarını ve bugüne kadar 275 bin kişinin belge aldığını kaydetti.

Seminere katılan Sınav ve Belgelendirme Uzman Yardımcısı Yaşar Tuna ise, belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler, sınav merkezleri ve belgelendirmenin safhalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi Müdürü Burhan Çanakpınar da konuşmasında KAYMEK MSM hakkında açıklamalarda bulundu. KAYMEK MSM binası için örnek bir projenin yapımının sürdüğünü dile getiren Çanakpınar, "Mayıs ayı ile birlikte 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 10 bin metrekare alanda şehrimize, bölgemize ve ülkemize hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ