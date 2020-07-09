Büyükşehir'den Menemen'e köprü
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Büyükşehir'den Menemen'e köprü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrekköy Mahallesinde İzmir-Çanakkale Karayolu ile tarım arazileri arasındaki bağlantıyı sağlamak için İZBAN demiryolu hattı üzerine karayolu köprüsü inşa etti.

Büyükşehir'den Menemen'e köprü
09.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrekköy Mahallesinde İzmir-Çanakkale Karayolu ile tarım arazileri arasındaki bağlantıyı sağlamak için İZBAN demiryolu hattı üzerine karayolu köprüsü inşa etti. Köprü, yan yolların asfaltlanması, çizgi ve işaretleme çalışmalarının ardından ulaşıma açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrekköy 98 Sokak'ta, bağlantısı İZBAN demiryolu hattındaki hemzemin geçitten sağlanan iki bölgeyi, karayolu köprüsüyle birleştirdi. Güvenli, hızlı ve sürekli ulaşımı sağlayacak köprüyü, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı inşa etti. Yaklaşım rampaları dahil 316 metre uzunluğunda olan ve yaya yolları dahil bir gidiş, bir geliş şeridi olmak üzere 10 metre genişliğinde inşa edilen köprü, 10 milyon 612 bin TL'ye mal oldu. Proje kapsamında, yaklaşık 780 metre uzunluğunda sathi kaplama yan yollar da yapıldı.

Ulaşım kolaylaşacak

İzmir-Çanakkale Karayolu ile Seyrekköy Caddesi'ni ve ova caddelerini bağlayan köprü, Koyundere Mahallesi çiftçilerinin, tarım arazilerinin çalışanlarının ve Keresteciler Sitesi'nin kesintisiz ve güvenli ulaşımını sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Menemen Ovası'ndaki tarım arazileri arasında ulaşım da kolaylaşacak. Köprü, yan yolların asfaltlanması, çizgi ve işaretleme çalışmalarının ardından ulaşıma açılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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