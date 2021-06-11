Büyükşehir'den Manavgat Otogarı'na Bakım

Büyükşehir'den Manavgat Otogarı'na bakımYaz ayları başta olmak üzere yıl boyu yerli ve yabancı yüz binlerce yolcuyu ağırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Otogarı'nda yaz sezonu öncesi çalışma başlatıldı.

Büyükşehir'den Manavgat Otogarı'na bakım

Yaz ayları başta olmak üzere yıl boyu yerli ve yabancı yüz binlerce yolcuyu ağırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Otogarı'nda yaz sezonu öncesi çalışma başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yıl boyu yoğun bir yolcu trafiğinin yaşandığı Manavgat

Otogarı'nda bakım onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından otogardaki deforme olan parke taşları yenileniyor. Peyzaj düzenlemesi kapsamında çiçeklendirme, çim kesimi ve ağaç bakımları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca otogarın güvenliğini sağlayan güvenlik kameralarının bakımını gerçekleştirdi ve hatları yeniledi.

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Kaynak: Habermetre