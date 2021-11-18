BÜYÜKŞEHİR'DEN MAMAK'TA KENTSEL DÖNÜŞÜM ATAĞI

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde toplu açılış töreni ile inşaatının başlatıldığı Mamak Kentsel Dönüşüm alanında çalışmalar hızlandırıldı. "Mamak'ta hak sahibi hemşehrilerimiz vuslata ersin, 10 yılı aşan sürgünleri son bulsun diye başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" diyen Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla 4 bin 500 konutun hak sahiplerine 2 yıl içerisinde tamamlanarak teslim edileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te binlerce ailenin çözümü için yıllardır beklediği Mamak Kentsel Dönüşüm alanında başlattığı çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde düzenlenen toplu açılış töreninde temeli atılan, Dutluk, Derbent ve Araplar Mahallerini kapsayan 4, 5 ve 6'ncı etaplarda inşaat çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve sosyal donatılara sahip 4 bin 500 modern konutun tamamlanarak 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Mamak'ta hak sahibi hemşehrilerimiz vuslata ersin, 10 yılı aşan sürgünleri son bulsun diye başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 4 bin 500 konut inşamızı 2 yıl içinde tamamlayıp mahzun kalan yüzlerin yeniden güldüğünü görmek istiyoruz. "

MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADIM ADIM İLERLİYOR

Yıllardır mağdur olan hak sahiplerini evlerine kavuşturmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarında adım adım ilerliyor.

Dutluk, Derbent ve Araplar Mahallerini içine alan 4, 5 ve 6'ncı etaplarda sosyal donatıya sahip binaların inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, şu bilgileri verdi:

"Mamak Kentsel Dönüşüm çalışmaları 2008 yılında başlamış. Bu bölgeden 19 bin gecekondunun yerine yaklaşık 25 bin düzenli konutun yapılması planlanmış. 2019 yerel seçimlere geldiğimizde 13 bin 500 sözleşmeden 4 bin 500 tanesi yapılıp teslim edilmiş, geriye kalan 9 binin üzerinde gecekondunun ise hak sahipleri tarafından beklendiğini gördük. Biz 2020 yılı ile 4, 5 ve 6'ncı etaplarda yani Dutluk, Derbent ve Araplar Mahallesinde sondajını yaptığımız yerlerde 29 Ağustos'ta temeli attık ve şu anda inşaata başladık. Tabii bu inşaata başlamanın haklı bir gururunu da yaşıyoruz. Kısa bir sürede burada yapılacak konutların teslimiyle birlikte vatandaşlarımızın da sorunlarını çözmüş olacağız. Bu alanlarda 4 bin 500 konut yapılacak ve yaklaşık 2 yıl içerisinde de tamamlanacak. Şu an çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki 5 ya da 6 ay içerisinde burada 24 ayrı yerde 71 blokta bu konutların yükseldiğini göreceğiz. "

Geriye kalan 5 bin konuttan 850 tanesinin de projesinin hazırlandığını ve bu konutların inşaatına 2022 yılında başlamayı hedeflediklerini ifade eden Çankaya, "Geriye kalan tüm konutların imar planı ve parselasyon sorunları da çözüldü, projelendirme çalışmaları devam ediyor. Bu konutların sadece belediye imkanları ile yapılması dışında vatandaşlar isterse kendileri müteahhitlere de verebilecekler" dedi.

MAMAKLILAR HAK ETTİKLERİ MODERN KONUTLARA KAVUŞUYOR

Kentsel tasarımında yeşil alandan yürüme yollarına, anaokulundan kreşe kadar mahalle kültürünün yaşatılacağı alanların yer alacağına dikkat çeken Çankaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Başladığımız konutlarda kentsel tasarım mahalle kültürünü yeniden yaşatacağız. Yeşil alanları, yürüme yolları, spor alanları olan ve insanların daha rahat yaşayabileceği daha kaliteli konutlar yapacağız. Aynı zamanda buranın ihtiyacı olan kreş, anaokulu sosyal tesisler gibi altyapı gibi şeyleri de birlikte tesis edeceğiz. Yani 2 yıl sonra burada yeni bir Mamak'ı daha düzenli daha kentle entegre olmuş yaşanabilir bir Mamak'ı inşa etmiş olacağız. "

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRA YÜKÜNDEN KURTULACAK

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm etaplarını tamamlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, konutların teslimiyle birlikte kira ödemelerinden tasarruf elde edecek.

Yıllık 50 milyon TL üzerinde hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinin sona ereceğini vurgulayan Çankaya, 2 ve 3'üncü etaplardaki Tepecik, Köstence ve Dostlar Mahallelerinin bulunduğu bölgede yaşanan imar planı sorunlarını çözüme kavuşturduklarını söyledi. Parselasyon çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Çankaya, "Mamak Kentsel Dönüşüm alanı 740 hektar büyüklüğünde aşağı yukarı Yozgat kent merkezi büyüklüğünde bir alan. Geri kalan kısımlarda imar planı problemi olan 2 ve 3'üncü etaplar dediğimiz Tepecik, Köstence ve Dostlar Mahallerinin olduğu bölgede imar planı sorunlarını da çözdük. Şu an parselasyon yapılıyor. Orası da bittiğinde hemen kentsel tasarım ile yapılaşmaya geçeceğiz" diye konuştu.

8, 9 VE 10'NCU ETAPLARIN KENTSEL TASARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bir bütün halinde çalışmaların değerlendirildiği Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 8, 9 ve 10'uncu etapların kentsel tasarım çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya proje detayları hakkında da bilgi verdi.

Küçükkayaş ve Şahap Gürler Mahallelerini kapsayan alanlarda ise konforlu ve kaliteli binaların yapılacağını belirten Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Samsun yolu üzerinde bulunan 8, 9 ve 10'uncu etaplarda Küçükkayaş ve Şahap Gürler gibi mahallerimizin olduğu yerlerde de kentsel tasarım çalışmalarını tamamladık. Orada da çok konforlu ve kaliteli konutların, yaşam alanlarının yapımına başlayacağız. Esasen Mamak Kentsel Dönüşüm alanının her yerinde toptan yeniden bir kent oluşturuyoruz ama bu kent betona gömülmüş bir kent olmayacak. Mutlaka yeşil alanlarıyla yaşam alanlarıyla kentin kaliteli mekanlarından birisi haline gelecek. Bundan 1, 5 yıl önce bu alanda sondaj çalışmalarına başladığımız da hak sahipleri pek inanamamıştı. Pandeminin çok yoğun olduğu bir dönemde bile hiç durmadan burada biz hak sahiplerinin mağduriyetini gidermek için sondaj çalışmalarıyla projelendirmeye başlamıştık. Tabii yapınca ve hızlı bir şekilde devam edince vatandaşlarımız da gördü ve sağ olsunlar onlar da çok destekliyorlar. Bütün amacımız zaten bu mağduriyeti gidermek ve 10 yıldan fazladır konutlarını bekleyen vatandaşlarımızın bir an önce bu sorununu çözmek. "

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