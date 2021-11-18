Büyükşehir'den MABEM'li Öğrencilere Odak 2023 Yazılımı

FIRAT, MALATYA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek olmak ve hayallerindeki okullara gitmelerini sağlamak amacıyla hizmet veren MABEM'lerde öğrenim gören öğrencilere, ODAK 2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı hediye etti.

Başkan Ergün'ün hediyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan tarafından MABEM'li çocuklara ve gençlere ulaştırıldı. Çocukları kurslarında ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ODAK 2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı'nı öğrencilere teslim etti. Hediye edilen yazılımı memnuniyetle kabul eden öğrenciler, Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Çocuklarımıza Rehber Oluyoruz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerine destek olduklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerindeki liselere ve üniversitelere gidebilmeleri için 17 ilçemizde MABEM kurslarımız önemli bir yere sahip. Çocuklarımızı hayata hazırlarken, sınavları da başarıyla geçebilmeleri için onlara rehberlik ediyoruz. Bu bağlamda Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, ODAK 2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı'nın çocuklarımıza fayda sağlayacağını düşünerek bu yazılımdan öğrencilerimize armağan etti" dedi.

Faydalı Olmasını Diliyoruz

Öğrenmek kadar okumanın da önemli olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, "Hızlı okumak ve okuduğunu anlamak noktasında çocuklarımıza gerekli destekleri sağlıyoruz. ODAK 2023 yazılımının da bu noktada çocuklarımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatıyla çocuklarımıza bu yazılımlardan armağan ettik. Faydalı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Gençlerimizin Yanındayız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin, geleceğini daha sağlam temeller üzerinde inşa etmesi için sizlerle buluşturduğumuz bu yazılım, gençlerimizin anlayarak hızlı okumalarını sağlayacaktır. Manisalı evlatlarımızın ALES, TYT-AYT, KPSS gibi birçok sınavda daha başarılı olması, bizlerin önceliğidir. Göz kaslarını geliştiren ve metinleri anlayarak daha hızlı okumalarını sağlayan bu yazılım, gençlerimizin başarıya daha sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlayacaktır. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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