Büyükşehir'den Lösev'e Destek

Büyükşehir Belediyesi lösemili çocukların rehabilitasyonu için Doğal Ürünler Bahçesi'nden LÖSEV'e yer tahsis etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, konuyla ilgili protokolü Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile imzaladı ve lösemili çocuklara her türlü imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi ve LÖSEV Kayseri Yöneticisi Arzu Çokeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi, Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin Doğal Ürünler Bahçesi ve Hobi Bahçeleri gibi hizmetlerini gördüğünü ve lösemili çocuklar için böyle bir talepte bulunmak istediklerini belirtti. Bu talebe olumlu yaklaşılmasından dolayı teşekkür eden Çiftçi, "Kanser hastalarına, erişkin ve çocuk hastaların ailelerine rehabilite amaçlı tarım çalışmalarını yapacağız. Bu konuda belediyemiz bize tohum ya da fide desteği de verecek. Biz orada ekeceğiz, dikeceğiz. Çocuklarımızın elleri toprağa değmiş olacak. Çocuklar doğada olmaktan çok mutlu oluyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de böylesi sosyal projelerde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Doğal Ürünler Bahçesi'ni yaparken birçok şeyi hedeflemiştik. O bölgedeki çiftçilikle uğraşan hemşehrilerimizin ekonomik olarak bütçelerine katkı sağlayacak faaliyet olsun diye düşünmüş, yine şehrimizde organik tarım kültürünü geliştirelim istemiştik. Böyle güzel faydalar için planlamıştık; ama aklımıza lösemili çocuklarımızın orada toprakla, bahçeyle, tedavi ve sosyal amaçlı vakit geçirebilmeleri gelmemişti. Şu an Doğal Ürünler Bahçemizde her şey hazır. Sulama sistemi, toprağı, yanındaki kulübesi ile eksiği yok. Park Bahçe Ağaçlandırma Daire Başkanlığımız da fidesi, gübresi, teknik bilgileri ne gerekiyorsa sağlayacaktır" diye konuştu.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile LÖSEV arasında Doğal Ürünler Bahçesi'nden lösemili çocuklara yer tahsisi ile ilgili protokol imzalandı. - KAYSERİ