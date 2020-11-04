Büyükşehir'den Lösemililere 'Moral' desteği
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Büyükşehir'den Lösemililere 'Moral' desteği

04.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:06
Büyükşehir'den Lösemililere 'Moral' desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin ve LÖSEV'in iş birliği kapsamında lösemi ile savaşan minik kahramanların mahallelerinde moral etkinliği yaptıklarını ve ilk durağın Lösemili minik Ayşe'nin mahallesi olduğunu söyledi. Büyükkılıç, "Çocuklarımızın gülümsediği her an hayatımıza sanki yeni bir renk katılıyor. Sizin aydınlık yüzleriniz hep gülerse, bizler mutlu oluruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek olmak için kentte bir dizi etkinlikler yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile LÖSEV'in işbirliği kapsamında, LÖSEV'in Hayatta umutlu ol sen her zaman, unutma HER ÇOCUK KAHRAMAN! #LÖSEVDEHERÇOCUKKAHRAMAN sloganları ve hashtagleri ile düzenlenen etkinlikler lösemi çocukların mahallelerine neşe kaynağı oldu. Birçok lösemili çocuğun sokağına gidilerek üstü açık otobüs, Bando Takımı ve Spor A.Ş. Etkinlik aracıyla giderek müzik eşliğinde dans gösterileri yapıp, hediyeler veriliyor. Dört gün sürecek olan etkinlik çocukların isteğine göre uzatılabilecek. Çıkılan bu güzel yolun ilk durağı ise kahraman minik Ayşe'nin oturduğu Talas ilçesi, Rüzgar Sokağı oldu. Birbirinden güzel danslar, bando takımı ve birçok etkinlik minik Ayşe'yi çok sevindirdi.

"LÖSEMİ DEĞİL, İYİLİK VE SEVGİ BULAŞICIDIR"

"Lösemi değil, iyilik ve sevgi bulaşıcıdır" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, lösemili çocukların yüzlerini güldürmek için yapılan etkinliklerin en büyük moral ve sevgi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliğini de asla unutmuyoruz. Bu anlamlı etkinliklerle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızın gülümsediği her an hayatımıza sanki yeni bir renk katılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, birçok lösemili çocuğumuzun sokağına üstü açık otobüs, Bando Takımı ve Spor A.Ş. etkinlik aracıyla giderek dans eğitmenlerimiz müzik eşliğinde dans gösterileri yapacaklar. Ayrıca birçok hediyeler vereceğiz. Yavrularımızın verdiği mücadeleye bu yapılan etkinlikler az bile. İsteğe göre bu tarih uzayacak. Sizin aydınlık yüzleriniz hep gülerse, bizler mutlu oluruz." - KAYSERİ

Büyükşehir'den Lösemililere 'Moral' desteği
Büyükşehir'den Lösemililere 'Moral' desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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