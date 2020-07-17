Büyükşehir'den kurum içi iş birliğiyle önemli tasarruf
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'den kurum içi iş birliğiyle önemli tasarruf

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda bakım-onarım için kullanılan araç, revize edilerek orman ve arazi yangınlarında kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

Büyükşehir'den kurum içi iş birliğiyle önemli tasarruf
17.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:22

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda bakım-onarım için kullanılan araç, revize edilerek orman ve arazi yangınlarında kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde örnek bir çalışmaya imza atıldı. Buna göre, yol bakım ve onarımı için kullanılan bir araç, orman ve arazi yangınlarında kullanılmak üzere yeniden yapılandırıldı, dakikada 3 ton su ve köpük kullanabilen motor başta olmak üzere çamur pompaları, çıklıklar, jeneratörler ve eklenen tamponla monitörler sayesinde çok yönlü bir araç halini aldı. Böylelikle normal şartlarda değeri 2 ila 2,5 milyon arası maliyette olan araca 350 bin liralık bir harcamayla sahip olundu, önemli bir tasarruf elde edildi.

Yapılan iş birliği ile önemli bir tasarruf elde ettik

Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her daim yangınla mücadele ve arama-kurtarma gibi durumlarda makine parkımızı güçlendirme konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in göreve gelmesinden bu güne teşkilatımızı güçlendirmek için her türlü maddi ve manevi desteği verdi. Bunun yanında başka projeler de hayata geçirmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de en son Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı ile yaptığımız çalışmaydı. Burada amaç, diğer birimlerimizin elinde atıl kalmış olan makine parklarını alıp itfaiye teşkilatının güncel ihtiyaçlarını karşılayacak bir hale getirmek. Bu doğrultuda fen işlerinde bakım-onarım için kullanılan bir aracı alıp tekrar revize ettik. Yaklaşık 350 bin lira harcama yaparak orman ve arazi yangınlarında kullanılmak üzere hazır hale getirdik. Çok az bir maliyetle günümüz koşullarını karşılayacak bir makine parkı elde etmiş olduk. Böylelikle hem belediye bütçesinden tasarruf ettik hem de şehirde yaşanacak olası yangın durumlarına karşı ekipmanımıza güç kazandırdık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun Ekonomi
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı Spor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru Magazin
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti Güncel
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek
İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Galatasaraylı 5 futbolcu, maske takmadığı için 900 TL ceza yedi
Galatasaraylı 5 futbolcu, maske takmadığı için 900 TL ceza yedi
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Borussia Dortmund da devrede
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Borussia Dortmund da devrede
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ozan Güven Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Köpek Adana İngiltere
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den kurum içi iş birliğiyle önemli tasarruf - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 14:03:06. #1.15#
title