Büyükşehir'den Kumlucalı üreticilere faydalı böcek
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Büyükşehir'den Kumlucalı üreticilere faydalı böcek

Büyükşehir'den Kumlucalı üreticilere faydalı böcek
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir'den Kumlucalı üreticilere faydalı böcekÜretimi ve üreticiyi her alanda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, "yerelden kalkınma" hedefi doğrultusunda üreticilere faydalı böcek desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir'den Kumlucalı üreticilere faydalı böcek

Üretimi ve üreticiyi her alanda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, "yerelden kalkınma" hedefi doğrultusunda üreticilere faydalı böcek desteğini sürdürüyor.

Kumluca'da 38 üreticiye 350 dekar alan için faydalı böcek dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından turunçgiller ve narda ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadele için Kumluca İlçesi'nde faydalı böcek dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı teknik ekip tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

ÜRETİCİLERE BİLGİ VERİLDİ

Kumluca Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ve üreticiler katıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, faydalı böcek salınımı ile ilgili bilgi verdi.

NARENCİYE BAHÇESİNE SALINDI

Bilgilendirmenin ardından, toplantıya katılanlarla beraber narenciye bahçesine faydalı böcek salınımı gerçekleştirildi. 38 üreticiye 350 dekar alan için 105 bin predatör avcı böcek (Cryotolaemus montrouzieri) ile 210 bin parazitoit (leptomastix dactylopii) dağıtıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen faydalı böcekler ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, pestisit kalıntısının önüne geçilmesi ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: Habermetre

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