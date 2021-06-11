Büyükşehir'den Kula'ya Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Kula Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Kula Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretlerde ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kula'da gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye giden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Kula Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve teknik personeller de eşlik etti. İlk olarak Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne giden Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve ilçede görev yapan Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bir araya geldi.

Kula Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kilimci, Mustafa Uygun ve Nedim Güner, Kula Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve teknik personeller ile birlikte Kula Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette ilçeye gerçekleştirilen çalışmaların son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre