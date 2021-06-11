Büyükşehir'den Kula'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den Kula'ya ziyaret

Büyükşehir'den Kula'ya ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Kula Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kula'da gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye giden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Kula Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve teknik personeller de eşlik etti. İlk olarak Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne giden Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve ilçede görev yapan Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bir araya geldi.

Kula Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kilimci, Mustafa Uygun ve Nedim Güner, Kula Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve teknik personeller ile birlikte Kula Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette ilçeye gerçekleştirilen çalışmaların son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'den Kula'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 14:29:18. #1.13#

title