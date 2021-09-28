Büyükşehir'den Kula ve Selendi Mezarlıklarında İnceleme - Haberler
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Büyükşehir'den Kula ve Selendi Mezarlıklarında İnceleme

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den Kula ve Selendi Mezarlıklarında İnceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, ilçe mezarlıklarına inceleme gezilerine Kula ve Selendi ilçeleri ile devam etti.

SELENDİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, ilçe mezarlıklarına inceleme gezilerine Kula ve Selendi ilçeleri ile devam etti. Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve mezarlık birim sorumlularıyla da bir araya gelen Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlıklarda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği, ilaçlama ve güvenliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, bu çalışmalarda herhangi bir aksaklık ya da olumsuzluğa mahal vermemek adına ilçe ziyaretlerine de devam ediyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ile birlikte ilk olarak Kula ilçesini ziyaret etti. İlçe ziyaretinde ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ile bir araya gelen Daire Başkanı Aslan, daha sonra ilçe mezarlıklarında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlıklarda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Aslan, ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Selendi Mezarlıkları da İncelendi

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı heyetinin sonraki durağı Selendi ilçesi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Daire Başkanı Gökhan Aslan, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Selendi ilçe mezarlığında şube müdürleri ve mezarlık sorumlularıyla birlikte incelemelerde bulunan Aslan, ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlık hizmetlerinin hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

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