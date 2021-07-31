Büyükşehir'den KPSS için ek seferler
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Büyükşehir'den KPSS için ek seferler

Büyükşehir'den KPSS için ek seferler
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 01 Ağustos Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 01 Ağustos Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 10, 13, 170, 175, 190, 210, 255, 630, 635 ve 710 No'lu hatlar da Pazar günü ek sefer uygulanacak.

Kaynak: Habermetre

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