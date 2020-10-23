Büyükşehir'den KPSS için ek seferler
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Büyükşehir'den KPSS için ek seferler

23.10.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:13
Büyükşehir'den KPSS için ek seferler

Büyükşehir Belediyesi pazar günü yapılacak KPSS'ye girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi pazar günü yapılacak KPSS'ye girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazar günü yapılacak KPSS girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 14, 190, 210, 435, 530, 630, 650, 710 ve 755 numaralı hatlarda ek seferler uygulanacak. Ayrıca 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645 ve 650 nolu hatlar da pazar günü saat 14.00'a kadar Umuttepe'ye çıkacak. 14, 210, 630 ve 650 numaralı hat saat 08.00'da, 190 ve 710 numaralı hat 07.45'te, 435 ve 530 numaralı hatlar 07.00'da ve 755 numaralı hat 07.30'da kalkacak şekilde seferler düzenlendi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS sınav saatlerinde yoğunluğa göre ilave seferler yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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