Büyükşehir'den Koronavirüs denetimi İçişleri Bakanlığı genelgesiyle dün 81 ilde yapılan COVID19 denetimleri Kocaeli'de de gerçekleştirildi.

Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında alma amacıyla yapılan denetimler kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi.

TEDBİRLERE UYULMASI VURGUSU YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta ve İhtisas Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise alışveriş merkezleri, işyerleri, marketler, lokanta ve kafeler, berberler ve güzellik salonları incelendi. Yapılan denetimde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması vurgusu yapıldı.

REHBERLİK FAALİYETİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yapılan denetimler kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapıldı. Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlendi. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.

Kaynak: Bültenler