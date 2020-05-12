Büyükşehir'den korona virüsle mücadeleye devam Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerini etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etmeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerini etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etmeye başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri işyerlerini de biyosidal ürünlerle dezenfekte ediyor. Bu kapsamda Servergazi Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Adalet Mahallesi'nde Albayrak Meydanı ile İstiklal Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi'nde hijyen çalışması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri söz konusu güzergahlarda talep eden esnafın işyerleri ile otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi yeniden çalışmalarına başlayan Denizlispor'un antrenmanlarını yaptığı Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'ni de dezenfekte etti. Futbolcu soyunma odaları, koridorlar ve toplantı salonları ile tesislerde çalışanların görev yaptığı alanlarda dezenfekte uygulaması gerçekleştiren ekiplerin salgınla mücadeledeki çabası memnuniyetle karşılanıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA