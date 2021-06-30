Büyükşehir'den Korkutelili Çiftçilere Çilek Fidesi Desteği

Büyükşehir'den Korkutelili çiftçilere çilek fidesi desteğiAntalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir'den Korkutelili çiftçilere çilek fidesi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere desteğini sürdürüyor.

Paylaştıkça güçlüyüz anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Büyükköy Mahallesi'nde çiftçilere çilek fidesi dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Korkuteli Büyükköy Mahallesi'nde Toprak Ana Kooperatifi ile işbirliği yapan çiftçilere çilek fidesi hibe edildi. Fideleri alan çiftçiler tarlalarına dikim yaptı. Çiftçilerin ekim çalışmalarına Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisleri de katıldı. Çilek fideleri alternatif bir ürün olarak bölge halkının ekonomisine katkı sağlayacak. Verilen fidenin bereketli olması dileklerinde bulunan çiftçi Zeliha-Celil Şallı çifti, Başkan Muhittin Böcek'e desteği için teşekkür etti.

ÇOĞALTILIP YENİDEN DAĞITILACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Ezgi Oymak da, Büyükköy'de dikilen çilek fidelerinin hasat edildikten sonra bir kısmını belediye olarak alıp çoğaltacaklarını belirterek, "Anaç olarak ayıracağımız çileklerin yavrularından gelecek sezon için yeniden çilek fidesi oluşturacağız. Daha sonra yine çiftçilerimize dağıtacağız. " dedi

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Kaynak: Habermetre