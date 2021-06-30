Büyükşehir'den Korkutelili Çiftçilere Çilek Fidesi Desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den Korkutelili Çiftçilere Çilek Fidesi Desteği

Büyükşehir'den Korkutelili Çiftçilere Çilek Fidesi Desteği
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir'den Korkutelili çiftçilere çilek fidesi desteğiAntalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir'den Korkutelili çiftçilere çilek fidesi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere desteğini sürdürüyor.

Paylaştıkça güçlüyüz anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Büyükköy Mahallesi'nde çiftçilere çilek fidesi dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Korkuteli Büyükköy Mahallesi'nde Toprak Ana Kooperatifi ile işbirliği yapan çiftçilere çilek fidesi hibe edildi. Fideleri alan çiftçiler tarlalarına dikim yaptı. Çiftçilerin ekim çalışmalarına Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisleri de katıldı. Çilek fideleri alternatif bir ürün olarak bölge halkının ekonomisine katkı sağlayacak. Verilen fidenin bereketli olması dileklerinde bulunan çiftçi Zeliha-Celil Şallı çifti, Başkan Muhittin Böcek'e desteği için teşekkür etti.

ÇOĞALTILIP YENİDEN DAĞITILACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Ezgi Oymak da, Büyükköy'de dikilen çilek fidelerinin hasat edildikten sonra bir kısmını belediye olarak alıp çoğaltacaklarını belirterek, "Anaç olarak ayıracağımız çileklerin yavrularından gelecek sezon için yeniden çilek fidesi oluşturacağız. Daha sonra yine çiftçilerimize dağıtacağız. " dedi

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şevval Şahin Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'den Korkutelili Çiftçilere Çilek Fidesi Desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 14:17:48. #1.16#

title